WWF: dopo gli incendi australiani, il koala rischia seriamente l’estinzione

Oltre ai canguri, l’Australia è universalmente conosciuta per essere la patria dei koala. Tuttavia, a differenza di quanto si possa credere, la popolazione di questo mammifero si sta sempre più riducendo. A decimarlo hanno recentemente contribuito la siccità e gli incendi che hanno distrutto più di un quinto delle foreste del continente australiano.

Secondo gli esperti, i roghi oltre ad essere stati a livello mondiale i più estesi degli ultimi due decenni, hanno altresì compromesso la vita di non meno di 18 milioni di persone. A fronte di questa tragedia senza precedenti, si stima che circa un miliardo di animali abbia perso la vita. I koala che si sarebbero arresi alle fiamme sarebbero non meno di 10mila, mentre i sopravvissuti non avrebbero più avuto modo di tornare nel loro habitat naturale distrutto dai roghi.

Stuart Blanch, rappresentante australiano del WWF, proprio in ragione di queste considerazioni, ha dichiarato che lo status di vulnerabile non rappresenterebbe più l’attuale condizione del koala, un animale che sarebbe ora “diretto verso l’estinzione e che dovrebbe essere aggiunto alla lista nazionale delle specie in pericolo”. Da qui, diversi ambientalisti si sono rivolti al governo australiano, chiedendo che intervenga per salvare la popolazione dei koala.

Oltre agli incendi, questo tenero animale viene messo a dura prova dallo sviluppo urbano, che avanza senza sosta abbattendo gli alberi su cui vive e si nutre. Su questo punto, il Parlamento del New South Wales ha interpellato la biologa della Australian National University, Kara Youngentob.

La biologa, dopo aver analizzato le conseguenze dei roghi, ha precisato che la capacità del governo di Canberra di rispondere alla crisi è stata compromessa dalle scarse conoscenze su come la specie dei koala sia in grado di rispondere agli incendi. Cate Faehrmann, parlamentare dei Verdi che presiede l’inchiesta sui roghi, ha aggiunto che questi eventi devono tramutarsi in un segnale d’allarme con il quale fare pressione sul governo, affinché faccia molto di più per proteggere l’habitat dei koala.