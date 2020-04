Washington, uomo arrestato per aver messo il cane alla guida

La polizia dello stato di Washington, negli Stati Uniti occidentali, ha ricevuto diverse chiamate di segnalazione dalle strade di una zona rurale riguardo ad un’automobilista che stava compiendo follie alla guida, zigzagando tra le varie corsie e rendendosi pericoloso, dopo aver tamponato anche due veicoli. Il guidatore non si era fermato nemmeno dopo gli urti provocati con il proprio autoveicolo.

L’agente Heather Axtman, che si è occupata con la sua pattuglia di fermare questo veicolo impazzito, ha citato alla CNN le numerose testimonianze degli automobilisti. “Stava guidando in modo molto irregolare. Così irregolare che diverse persone hanno chiamato la 911”. Vista la frequenza delle chiamate, gli agenti si sono mossi tempestivamente a caccia del pirata della strada.

Appena avvistato il veicolo, che viaggiava ad altissima velocità, le pattuglie della Polizia dello Stato di Washington si sono lanciate ad un inseguimento a 175 chilometri orari per fermare una Buick 96. Quando hanno raggiunto ed affiancato l’auto, gli agenti hanno imposto lo stop all’uomo, o meglio… come hanno potuto constatare, al cane che era alla guida.

L’inseguimento è proseguito ed il cane ha proseguito a folle velocità lungo la strada in mezzo alle campagne, con il padrone che lo aizzava continuamente a guidare più veloce, e l’uomo era in evidentissimo stato di alterazione. L’auto alla fine ha perso aderenza con l’asfalto ed ha compiuto diversi testacoda fino a finire fuori carreggiata, fermandosi in un fosso e permettendo agli agenti di procedere nella loro operazione.

L‘uomo, un certo Alberto Tito Alejandro, 51enne, è stato trovato sotto l’effetto di vari stupefacenti ed arrestato per guida sotto l’effetto di sostanze proibite, riferendo agli agenti che voleva insegnare al proprio cane, un Pitbull, a guidare la propria vettura. Il cane, che suo malgrado ha vissuto una bizzarra e pericolosa avventura, è stato portato in un rifugio per animali della zona, curato e successivamente messo in adozione.