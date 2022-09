Walter, l’asinello che corre incontro alle persone

Ascolta questo articolo

Abbandonato dalla madre appena nato, questo asinello di nome Walter è stato tanto fortunato da trovare subito una famiglia che ha deciso di accoglierlo letteralmente in casa. La coppia in questione, Kelly e Brad, non ci ha pensato due volte ad aprirgli la porta di casa e, soprattutto del loro cuore.

Ora Walter vive felice con i tre cani pastore della coppia e si mostra sempre più a suo agio con il contatto umano. In particolare, ha fatto il giro del web un video in cui si vede Walter che corre incontro al suo padrone, suscitando tanta simpatia ed ilarità. Ecco cosa ha raccontato di lui la coppia che ha deciso di adottarlo.

L’asinello Walter

Appena nato, Walter è stato rifiutato dalla madre e a nulla sono valsi i tentativi degli abitanti di Oatman, una cittadina nel deserto del Mojave, di provare a convincerla a riprenderlo con sè. A quel punto hanno deciso di chiamare Kelly e Brad per una richiesta davvero speciale, cioè quella di adottare il povero Walter.

Incredibilmente la coppia ha subito accettato, accogliendo subito Walter nella loro casa. Quest’ultimo si è subito ambientato, comportandosi quasi come uno dei loro tre cani, visto che ha imparato subito a giocare con i pupazzi o a dormire sul divano accanto a Brad, oltre ad aprire persino la porta di casa. Kelly e Brad si mostrano particolarmente entusiasti di Walter: “Ci hanno aiutato a crescerlo e a insegnargli determinati comportamenti. Ora corre insieme ai nostri cani nelle passeggiate serali come se fosse uno di loro“.

Molto spesso la coppia rende pubblici sui social alcuni momenti della quotidianità con Walter, così che in pochissimo tempo la sua popolarità è cresciuta enormemente sul web. Inoltre, divenuto ormai una vera e propria celebrità nella sua cittadina di origine, Brad e Kelly hanno deciso di concederlo anche ad alcune associazioni di beneficenza per impiegarlo come supporto emotivo a bambini ed anziani.