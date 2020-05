Vogliono adottare un nuovo cane, ma ritrovano quello che gli era stato rubato

La famiglia di Delon Pearson, che vive a Liverpool, stava cercando di adottare un cane; era stato necessario molto tempo per superare il trauma per la perdita della loro Missy, un Akita di otto anni di età, che era stato rubato dal loro giardino di casa: quel giorno i familiari di Delon se lo ricordano tutti, quando non trovarono il loro adorato compagno animale.

Pensare che fosse fuggito era impossibile: Missy non si muoveva mai dal suo spazio verde; le ricerche sono cominciate subito, tutti i membri della famiglia si sono messi alla ricerca del cane in tutta la zona, ma di Missy non c’era traccia, nemmeno secondo quanto testimoniato da molti abitanti del quartiere. Qualcuno aveva tirato un brutto colpo al cuore di questa famiglia.

Sei mesi dopo, lenitosi il dolore per la sparizione di Missy, Delon si è messo a cercare un nuovo cane, con l’assenso dei suoi cari: prima di tutto girando i canili di Liverpool, poi cercando su Internet. Ed ecco che sul sito dello Skylor’s Animal Rescue di Dobshill, nel Galles del Nord, comparire la foto di un cane che somigliava in tutto e per tutto proprio a Missy.

Come ha fatto Missy a finire in quella zona di campagna, a circa 50 km dalla città dei Beatles? Allora Delon ha contattato quel canile e si è fatto spiegare come lo avessero trovato: era stato portato al sicuro, dopo essere stato trovato legato ad un palo vicino ad un supermercato di Manchester, ed è stato messo sotto la tutela di questo canile di una zona agricola, il tutto solo due mesi prima della telefonata di Delon.

Delon è andato a Dobshill e Missy ha subito riconosciuto il suo proprietario, facendogli le feste e rallegrandosi di essersi ricongiunta con lui e con la sua famiglia. Il microchip era rovinato ed illeggibile, per questo era stato impossibile per i membri dello Skylor’s Animal Rescue riconsegnare Missy ai suoi. La cagnolina è tornata a casa e tutti sono stati felici, come se nulla fosse accaduto in quella brutta parentesi durata un anno.