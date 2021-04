Viene aggredita dal cane di famiglia: bimba ricoverata in gravi condizioni

Una bambina di 2 anni è stata aggredita improvvisamente dal cane di famiglia a Fasano, in provincia di Brindisi. I fatti sono accaduti nella giornata del 20 aprile in contrada Lamascopone. Sembrava un giorno come tutti gli altri, quando l’animale, per cause ancora tutte in corso di accertamento, si è avventato contro la piccola creatura provocandole gravi ferite. La vittima è stata immeditamente soccorsa dai famigliari, che hanno chiamato il 118. I sanitari sono arrivati in pochissimi minuti e hanno trasportato la bambina presso l’ospedale Antonio Perrino, dove attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Contrada Lamascopone è una zona di Fasano che si trova in direzione della costa adriatica, non molto lontano dalla marina di Savelletri. La piccola si trova ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica, e viene tenuta sotto costante osservazione. Sul caso indagano i carabinieri di Fasano, che adesso vogliono capire bene cosa sia successo in quell’abitazione nel pomeriggio del 20 aprile. Il cane, un alano, pare non avesse mai dato segni di aggressività.

La piccola si trovava in giardino

Al momento dell’aggressione la bambina si trovava in giardino, come già detto. Nulla faceva presagire all’improvviso scatto dell’animale. I militari dell’Arma hanno trasmesso alla Procura della Repubblica di Brindisi il relativo fascicolo sull’accaduto, e il pm Alfredo Manca sta raccogliendo tutti gli elementi utili per poter chiarire la vicenda.

Nelle prossime ore i medici sicuramente emetteranno un nuovo bollettino medico sulle condizioni della bimba. Per motivi di privacy le generalità della famiglia non sono state rese note, questo anche per proteggere la vittima dell’incidente, che è una minore. La notizia si è sparsa in tutta la cittadina di Fasano, destando apprensione tra gli abitanti.

Sarà l’autorità giudiziaria a fare chiarezza su tutti i particolari. Per il momento non si sa se nei confronti del cane verranno presi dei provvedimenti o meno. Secondo quanto fanno sapere gli organi di informazione, la piccola sarebbe stata ferita seriamente all’addome, alla schiena e alle gambe.