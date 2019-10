Vicenza, poiana scappa al padrone e viene salvata a 10 metri di altezza

A Thiene, paese in provincia di Vicenza, una poiana è scappata al proprio addestratore; poi, probabilmente spaventata, si è rifugiata su un tetto di via Roma a dieci metri di altezza. Il rapace era presente, con il suo falconiere, alla manifestazione “Mercato Rinascimentale Europeo“, ma inaspettatamente è volato via rintanandosi sul tetto di un palazzo della zona. Il proprietario ha tentato di riprenderla con gli appositi richiami, ma invano: la poiana non si è mossa dalla sua postazione, probabilmente spaventata.

I primi ad intervenire sono stati i pompieri volontari del distaccamento locale i quali, a causa della posizione del rapace sull’alto tetto, hanno richiesto l’ausilio dell’autoscala. Due degli operatori, quindi, dopo essere saliti in cima al palazzo hanno provveduto al recupero del volatile, consegnandolo al proprietario. Il magnifico esemplare di poiana fa parte della specie Harris.

La poiana di Harris

La poiana di Harris è un rapace proveniente dal continente americano, dove è molto diffuso soprattutto nell parte meridionale: Stati Uniti del Sud, Messico, Honduras, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasile. Il maschio ha una lunghezza che varia dai 24 ai 58 centimetri e pesa tra i 600 ed i 750 grammi, mentre la femmina può arrivare ad un peso di 1200 grammi; come tutti i rapaci, infatti, il maschio è più piccolo della femmina.

In natura, la poiana di Harris, caccia piccoli mammiferi come topi, rane, lepri e uccelli: il maschio sferra il primo colpo, dato che è più agile, mentre la femmina, che è più grossa e potente, termina l’azione di caccia. A differenza di ogni altro esemplare della specie, la poiana, è l’unico rapace a vivere in branchi composti da una decina di individui; motivo per cui si è guadagnata il soprannome di falco lupo.

La poiana di Harris viene spesso usata nella falconeria, oltre che per le sue indiscusse abilità in volo, per la facilità di addestramento che la contraddistingue: questo rapace, infatti, si affeziona molto al proprio padrone, arrivando a seguirlo dappertutto quasi come un cane.