Verbania, famiglia con figlio di 9 mesi e cane in difficoltà sui monti. Il video del salvataggio

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per salvare questa famiglia in pericolo sui monti a Verbania. Impegnati in una escursione tra gli splendidi sentieri immersi nella natura incontaminata, ad un certo punto la famiglia si è resa conto di aver intrapreso una strada troppo impervia, rimanendo intrappolata a mille metri d’altitudine.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto in elicottero per cercare di trarre in salvo questa sventurata famiglia in difficoltà. A sbalordire tutti soprattutto la grande abilità del loro cane di salire a bordo dell’elicottero senza alcun problema, il tutto è stato ripreso da un video che è già diventato molto virale sul web: ecco nei dettagli l’accaduto.

Il video

Una famiglia in vacanza in Piemonte aveva deciso di passare una giornata immersa nella natura, percorrendo i sentieri più suggestivi nel Parco nazionale della val Grande, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Partiti da Rappezzo di Rovegro erano diretti all’Alpe Orfalecchio, ma c’è da dire che a destinazione non arriveranno mai, almeno non con le loro gambe.

infatti, dopo aver percorso un bel tratto, si sono resi conto di essersi smarriti in una zona particolarmente impervia ad oltre mille metri d’altezza. Alla fine per trarre in salvo i tre, cioè un padre, una madre, un bimbo piccolo di 9 mesi e persino il loro Pastore Tedesco si è reso necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri forestali, che ha avuto modo di localizzarli per fortuna grazie al cellulare.

La famiglia, stanca e sfinita, è stata accompagnata al bivacco Orfalecchio da una squadra dei Vigili del Fuoco, per poi essere trasportati per mezzo dell’elicottero Drago a Cicogna, nel comune di Cossogno. A sorprendere tutti sono le immagini di questo salvataggio, nelle quali si può apprezzare il Pastore Tedesco perfettamente a proprio agio in questa situazione così impervia ed insolita per lui. Non a caso questa razza è spesso utilizzata dai Vigili del Fuoco nell’ambito di operazioni di questo tipo.