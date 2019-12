Vasto, tartaruga trovata morta a causa di plastica nello stomaco

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Venditti - Stiamo distruggendo il nostro pianeta e uccidendo gli animali senza rendercene conto. Le mobilitazioni che sono state effettuate sono misere e non sono in grado di risollevarci da tutto ciò che abbiamo causato. Mari inquinati, foreste incendiate, disboscamenti e smog ci hanno portato alla rovina. I governi hanno pensato al guadagno ed ora che il pianeta non riesce più a sorreggere i nostri vizi cerchiamo invano di risollevare la situazione. Purtroppo ci sono ancora persone che non comprendono la gravità dei nostri sbagli e continuano ad uccidere il pianeta che si sta ribellando. Anche una sola busta di plastica lanciata dal finestrino della macchina reca un danno immenso al territorio. Non bastano gli accorgimenti di pochi, serve l'aiuto di tutti. Forse è troppo tardi per riparare il 100% dei nostri errori ma non è mai tardi per smettere di peggiorarli.