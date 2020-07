Varese, gatto appeso sul balcone: provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco

La violenza sugli animai è considerato un reato a tutti gli effetti e purtroppo nel mondo, casi di questo genere si verificano sempre più spesso, con cani o gatti vittima di chi non è in grado di amarli come meriterebbero e soprattutto per l’amore che danno senza mai chiedere nulla in cambio. D’estate soprattutto, vengono attivate campagne di sensibilizzazione volte ad arginare in qualche modo l’abbandono degli animali.

Difatti, per lo più d’estate gli animali vengono abbandonati e malnutriti e purtroppo questo è l’ennesimo caso. Martedì 21 luglio, a Travedona Monate nella provincia di Varese, un gatto è stato avvistato appeso fuori dal balcone mentre un altro è stato trovato sullo stesso, legato e malnutrito. I due felini si sono salvati grazie all’intervento provvidenziale di una bambina, il cui papà ha avvisato i vigili del fuoco.

Andando con ordine, la bimba di 10 anni ha segnalato al suo papà che un gatto era letteralmente appeso dal balcone. Il papà della piccola, Donato Lacerenza, presidente della squadra di calcio locale, si è subito attivato e ha chiamato i vigili del fuoco e la polizia locale, i quali sono intervenuti nell’immediato per salvare l’animale.

Il felino però, poco prima dell’arrivo dei vigili è riuscito a liberarsi cadendo a terra e ferendosi ad una zampa e al labbro. Purtroppo le cose non sono finite così e quando gli operatori sono saliti sul balcone, si sono ritrovati difronte una scena orribile, con un altro gatto legato con un guinzaglio, malnutrito, assetato e sofferente.

I due gatti sono subito stati soccorsi, curati dal veterinario e affidati ad un gattile, in attesa di una famiglia che li adotti. Le forze dell’ordine procedono con la loro indagine, segnalando alle autorità competenti l’accaduto e specificando l’abbandono di animali. La scena è stata davvero surreale, così come magistrale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che sono stati applauditi da tutti i presenti che hanno assistito alla scena.