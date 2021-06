Un episodio incredibile e che lascia senza parole si è verificato negli scorsi giorni a Cape Cod, in Massachusetts, negli Stati Uniti D’America, dove un cacciatore di aragoste è stato protagonista di uno sfortunato incidente. L’uomo, Michael Packard, si era messo la muta da sub e si era diretto sul fondale dell’oceano Atlantico per cercare aragoste. Packard è un subacqueo professionista. Ad un tratto ha sentito qualcosa che lo risucchiava, e si è accorto di essere stato inghiottito dal vortice d’acqua creato da una balenottera azzurra.

“All’improvviso ho sentito una spinta e un secondo dopo era tutto nero: ero interamente all’interno della balena. Ho pensato che sarei morto” – così ha riferito il sub ai giornalisti che lo hanno intervistato, in quanto volevano capire di più su quanto gli era accaduto. Una volta all’interno dell’animale l’uomo però si muoveva. Forse infastidita dai movimenti di Packard, la balenottera ha emesso un sonoro colpo di tosse e lo ha sputato nuovamente all’esterno, salvandogli di fatto la vita.

Un minuto di terrore

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, tutto è durato un solo minuto. Un minuto in cui però il pescatore ha rischiato di perdere seriamente la vita. La balenottera azzurra è il mammifero più grande che esista sulla Terra. Sono animali che possono arrivare a pesare 150 tonnellate con una lunghezza di oltre 33 metri.

Si tratta di una specie che non è in via di estinzione, ma è minacciata, soprattutto dalle attività umane. Tra l’altro l’utilizzo dei sonar rende molto difficoltosa la comunicazione tra le balenottere stesse. Non è raro che questi animali si scontrino ad esempio con le navi oppure rimangono intrappolati nelle reti da pesca.

La notizia del pescatore inghiottito dalla balenottera azzurra ha fatto immediatamente il giro del mondo, ed è stata ripresa da numerosi giornali internazionali. Questi animali sono assolutamente innocui per l’uomo e se in pieno oceano ci si trova faccia a faccia con questi giganti si vive un’emozione davvero unica.