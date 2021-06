“I nostri cuori sono pesanti oggi mentre vi facciamo sapere che il nostro amato pastore tedesco, Champ, e’ morto in pace a casa. E’ stato il nostro amato e costante compagno negli ultimi 13 anni ed era adorato dall’intera famiglia Biden”. Con queste parole il Presidente Joe Biden ha dato comunicazione circa il decesso del proprio pastore tedesco. La notizia ha addolorato tutti i followers della famiglia del Presidente degli Stati Uniti D’America. “Champ” era una vera e propria mascotte della famiglia, in quanto i padroni hanno dichiarato che voleva essere presente ad ogni occasione”.

Molte volte, infatti, il cagnolone era stato immortalato durante gli eventi della famiglia Biden. Il cane avrebbe cominciato a perdere le forze negli ultimi mesi, lottando fino alla fine dei suoi giorni. Il suo decesso è avvenuto nella giornata di ieri. Secondo quanto fa sapere il Presidente Biden, che ha scritto anche un post sui social, “Champ” amava rannicchiarsi con loro davanti al caminetto al termine delle lunghe ed estenuanti giornate di lavoro che caraterizzano l’amministrazione statunitense.

Dolore immenso

“Quando era giovane, era felicissimo di inseguire la palline da golf sul prato di fronte al Naval Observatory (la residenza del vice presidente) o correre per prendere i nostri nipoti mentre scorrazzavano sul retro di casa in Delaware” – così informano il Presidente Biden e sua moglie Jill. Il decesso del cane ha colpito profondamente anche i dipendenti degli uffici della Casa Bianca.

La famiglia ha anche un altro pastore tedesco, “Mayor”. Costui è più giovane di “Champ”, e nei mesi scorsi, visto la sua irrequietezza aveva morso un agente in servizio presso la stessa Casa Bianca, per cui è stato allontanato per seguire un corso che lo addestrasse ad adattarsi al nuovo ambiente

“Champ” invece è rimasto sempre con loro, anche nei momenti più tristi. Intanto la famiglia, e la stessa moglie del Presidente, hanno annunciato che presto il cane “Mayor” avrà la compagnia di un gattino. Ancora non è noto il nome che sarà dato al felino, ma la curiosità è comunque davvero tanta.