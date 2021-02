USA, lascia in eredità 5 milioni di dollari al suo cane

Un famoso modo di dire recita che il cane è il migliore amico dell’uomo. Era sicuramente d’accordo con questa affermazione l’uomo che ha lasciato al suo cane 5 milioni di dollari in eredità. Charles William “Bill” Dorris, statunitense del Tennessee, ha voluto assicurarsi che il suo cane fosse accudito in modo appropriato dopo la sua morte.

Quando Bill, un uomo d’affari di successo scapolo e senza figli, è venuto a mancare nel 2020 all’età di 84 anni, ha lasciato nel testamento una fortuna per il suo cane, una border collie di 8 anni di nome Lulu. Le sue ultime volontà infatti dichiarano che ben 5 milioni di dollari sono destinati ad un fondo per la cagnolina. L’amica Martha Burton ha dichiarato ai media locali: “Non so proprio cosa pensare, ad essere sincera. Amava veramente tanto il cane“.

La Burton, che ha 88 anni ed attualmente si prende cura del cane, era la persona a cui Bill affidava Lulu ogniqualvolta doveva andare fuori città per affari, cosa che succedeva abbastanza spesso. “Lasciava sempre il cane a me affinché me ne prendessi cura“, ha detto la donna, guardando con affetto la border collie e aggiungendo: “È una brava ragazza“.

Il patrimonio di Bill è attualmente al vaglio e non è chiaro quanto valga esattamente in totale, ma gli amici dell’uomo dicono che aveva diverse proprietà immobiliari ed investimenti che potrebbero tranquillamente ammontare alla cifra totale di 5 milioni di dollari.

Secondo i termini stabiliti dal testamento, la Burton è stata nominata custode ufficiale di Lulu, ed ogni “ragionevole” costo relativo alla cura della cagnolina dovrà essere presentato prima di ottenere il rimborso mensile. I media locali non hanno chiarito cosa succederà al fondo una volta che Lulu avrà raggiunto il padrone, ma solitamente in questi casi i soldi non spesi vengono lasciati ad una persona o in beneficenza.