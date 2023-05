USA: entra in bagno e trova un’iguana gigante nel water

“In America lo sai che i coccodrilli vengon fuori dalla doccia?“, cantava Samuele Bersani in uno dei suoi più famosi successi degli anni ’90. Un uomo della Florida non ha trovato un alligatore, ma ha avuto un brutto shock quando è andato in bagno e si è trovato faccia a faccia con un’iguana furiosa.

Protagonista dell’insolita vicenda è il 58enne John Riddle, che si apprestava ad utilizzare il bagno della sua casa di Hollywood, quando ha notato che era già occupato dal gigantesco rettile, che era seduto all’interno del water. L’intruso a quattro zampe è sembrato tanto sbalordito quanto Riddle dell’incontro, prima di iniziare a sibilare con rabbia contro di lui.

“Sono entrato nel mio bagno e ho trovato Godzilla nella mia toilette“, ha detto Riddle, postando sui social alcune foto dell’incontro con la creatura. “Non sembrava affatto contento e ha iniziato a schizzare e a sibilare contro di me“. Prima che Riddle potesse finalmente fare ciò per cui era entrato in bagno, ha afferrato una rete che solitamente usa per pulire la sua piscina ed ha rimosso il visitatore sgradito. “Immagino che non lascerò più la porta aperta per i cani“, ha commentato.

Le lucertole giganti non sono autoctone della Florida e negli ultimi anni gli animali sono stati accusati di aver causato danni agli edifici e interruzioni di corrente. I rettili sono originari dell’America centrale e di alcune isole dei Caraibi orientali e sono arrivati ​​per la prima volta in Florida negli anni ’60.

Da allora, la loro popolazione è in costante aumento. È noto che le iguane entrano nei sistemi fognari e sono forti nuotatori, quindi non è raro che a volte finiscano nella toilette di qualcuno. Gli esperti di fauna selvatica avvertono che le iguane possono trasmettere la salmonella agli animali domestici e causare erosione vicino a laghi e canali, e quando le temperature scendono, il servizio metereologico di Miami emette avvisi di iguane che cadono dagli alberi.