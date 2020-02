USA, cane porta a casa un cucciolo di orso

Un cane ha trovato un cucciolo per strada, un grazioso animaletto trovato lungo il suo percorso abituale dalla propria abitazione fino ai dintorni della contea di Washington, negli Stati Uniti. Il quattrozampe ha raccolto il piccolo tra le fauci, come sono soliti fare gli animali, portandolo al cospetto della propria famiglia umana.

I componenti della famiglia hanno accolto con piacere e stupore l’incredibile scoperta del loro amico a quattro zampe: il suo corpicino pesava 540 grammi ed aveva l’aspetto di un cagnolino, ma con un corpo incredibilmente slanciato e con artigli molto pronunciati, abbastanza atipici per un cucciolo di cane appena nato. La famglia ha portato il cucciolo al Wildlife Center of Virginia, per prestare le cure al povero trovatello.

Ed è qui che i medici veterinari hanno svelato l’arcano che nascondeva quel piccolo abbandonato: non si trattava di un cane, bensì di un orso, disidratato, in condizioni fisiche pessime e bisognoso di immediate terapie mediche. Nel tempo il percorso costituito da idratazione e da alimentazione con cibi idonei ha riportato l’orsetto in buona salute, permettendogli pian piano di muovere i primi passi.

Il piccolo orso ha inoltre ricevuto le attenzioni di una mamma orsa che lo ha adottato, consentendogli di vivere in libertà il resto della propria vita. Di lui si sono occupati i volontari del Wildlife Center ed i ranger forestali della contea, inserendolo nel proprio contesto naturale; la zona è infatti abitata da un buon numero di famiglie di orsi che vivono senza alcun genere di limitazione delle loro abitudini.

“È abbastanza comune per noi ricevere animali selvatici che sono stati raccolti da animali domestici. Trattiamo più di 3mila animali selvatici ogni anno nel nostro ospedale“. Il centro per animali della contea di Washington è dunque attrezzato per queste emergenze, più sorpresi sono rimasti i proprietari del cane, che mai e poi mai avrebbero immaginato di ospitare, seppur per poco, un orso a casa propria.