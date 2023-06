Ieri pomeriggio una tempesta di fulmini ha colpito il Monte Catria, scatenando un violento temporale che ha causato il decesso di cinque cavalli, tre puledri e due adulti. La disgrazia è stata scoperta dai soccorritori, tra cui una squadra di vigili del fuoco, gli operativi del servizio strade della Provincia e i Carabinieri di Cagli, che stavano evacuando il rifugio della Cottarine da una ventina di turisti.

Un violento acquazzone e i fulmini hanno destabilizzato gli animali che, in preda allo spavento, sono rimasti vittime delle intemperie. “È stata una scena disperata – ha raccontato Damiano Bartocetti della Provincia – abbiamo trovato i cavalli deceduti dopo che il temporale aveva colpito la zona. Tra i cinque animali, un piccolo puledro era rimasto schiacciato sotto il ventre della madre, probabilmente stava ancora allattando. Domani faremo una ricognizione più ampia della zona, per verificare se ci sono altri animali colpiti dalla tempesta”.

L’ipotesi che altri cavalli siano deceduti in zone più lontane dalla strada non è da escludere. Per i soccorritori, ieri è stata una giornata lunghissima, con le operazioni che sono terminate a tarda sera.

La Statale Flaminia è rimasta chiusa nel pomeriggio a causa di una frana nel tratto Cagli-Cantiano e il Comune di Cantiano ha reso noto che, grazie all’intervento dell’ANAS, dopo la rimozione dei detriti dalla carreggiata tramite impresa privata e successivo lavaggio della sede stradale ad opera dei VV.F., è stata ripristinata la viabilità.

La tempesta di fulmini ha portato il decesso e disperazione sulla montagna, causando una grande perdita per gli allevatori della zona e il mondo degli animali in generale. Questo evento naturale ha dimostrato, ancora una volta, la forza della natura e la sua imprevedibilità. Ci auguriamo che l’attenzione della comunità e delle autorità sia rivolta anche alla salvaguardia degli animali, vittime spesso dimenticate di tali tragedia naturali.