Uomo sfida l’uragano Ian per salvare un gatto randagio

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Nelle nostre città sono tantissimi gli animali che vivono per strada e che sono appunto randagi. Molto spesso le comunità però si prendono cura di loro, tanto che questi animali poi sono adottati dalla gente dei quartieri. Ma un gattino ha rischiato veramente grosso, ma fortunatamente ha trovato la bontà di un uomo che ha deciso di prendersi cura di lui e soprattutto di compiere un gesto straordinario.

Salvato dall’uragano

La vicenda che vi stiamo per raccontare è avvenuta in Florida, negli Stati Uniti d’America. Qui, come si sa, negli scorsi giorni si è abbattuto il terribile uragano Ian, che ha provocato purtroppo anche alcune vittime e tantissimi danni. Si è trattato di una delle tempeste più forti di sempre che ha colpito la costa est degli USA.

Qui c’era un gattino per strada che rischiava di morire travolto dalla furia dell’acqua e del vento. Il micio si era rifugiato su un condizionatore, ma visto che l’acqua era molto alta egli non aveva nessuna via di fuga. Ed ecco che Michael, assieme alla sua fidanzata, si fermano per aiutare il piccolo animale.

A questo punto i due, dopo aver salvato il gattino, lo hanno portato a casa decidendo quindi di adottarlo. L’episodio è avvenuto a Praia de Bonita, dove acqua e fango hanno invaso tutto e l’intera cittadina è stata evacuata. La fidanzata di Michael, Megan Cruz Scavo, ha immortalato e condiviso la scena pubblicando il video su Twitter ricevendo 3,7 milioni di visualizzazioni.