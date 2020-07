Un gatto protegge le sue angurie utilizzando il suo sguardo minaccioso, le foto diventano virali

Si sa che gli animali sono molto possessivi con le loro cose, ed amano marcare il loro territorio, ma un gatto con la passione per le angurie finora non si era mai sentito. In Thailandia infatti, vive un gatto dal nome Pearl che è diventato famoso per il suo particolare sguardo con il quale riesce a proteggere le sue amate angurie dai malintenzionati.

Pearl vive in un villaggio insieme a dei contadini che si occupano appunto di produrre angurie. Vive con loro da più o meno sei anni e in questo periodo ha avuto modo di affezionarsi molto non solo ai suoi padroni ma anche ai frutti della loro produzione agricola. Si è affezionato talmente tanto a quei frutti da diventarne proprio geloso e possessivo nei loro confronti.

Questo particolare gatto bianco fa ogni giorno la guardia ai suoi amati cocomeri, che sono esposti per la vendita ai passanti, non perdendosi nemmeno un giorno di lavoro. Pearl sfrutta il suo sguardo torvo ed intimidatorio per proteggere i suoi meloni e scoraggiare tutti gli eventuali ladri.

Quando si avvicinano i passanti interessati all’acquisto, Pearl sfodera il suo sguardo intimidatorio che diventa man mano più dolce quando i clienti provvedono al pagamento della frutta. Addirittura inizia a miagolare in tono di disprezzo quando il suo proprietario offre delle fette di angurie ai passanti.

La sua protezione nei confronti delle angurie lo ha fatto diventare particolarmente famoso ed amato in tutto il villaggio in cui vive. I padroni di questo particolare gattone, hanno ammesso che Pearl è il gatto più dolce del mondo nonostante il suo sguardo accigliato che mette paura a molti.

Quel che è certo è che l’arma utilizzata da questo singolare guardiano delle angurie funziona: i ladri non hanno nessuna intenzione di metterlo alla prova! Le sue foto sono ormai diventate virali e lo sguardo minaccioso di Pearl sta facendo letteralmente il giro del mondo.