Un gatto in cerca di cibo rimane incastrato in un barattolo di vetro

Nessuno sa come sia successo, ma un gatto stava cercando del cibo per strada ed è andato ad infilarsi con la testa all’interno di un barattolo di vetro: la situazione sembrerebbe improbabile ma, evidentemente, il vasetto era precedentemente integro e solo dopo si è rotto, mentre il gatto si muoveva.

Fatto sta che quella situazione era molto pericolosa e, rompendosi ulteriormente, il vasetto avrebbe liberato altre schegge di vetro che avrebbero ferito il piccolo animale; aveva urgente bisogno dell’aiuto di qualcuno che lo liberasse da quella trappola in cui lui stesso si era cacciato.

A salvarlo ci hanno pensato Eldad e Loreta, due donne che fanno parte dell’associazione animalista statunitense “Hope for Paws“, le quali hanno ricevuto una segnalazione sulla presenza di quel micio in difficoltà in mezzo alla sua colonia felina, che si muoveva insieme ai suoi simili con un barattolo di vetro rotto intorno al collo. L’esperienza delle due donne ha permesso loro di catturare con facilità l’animale grazie ad un retino, allo scopo di non farlo più muovere.

Alle donne si è aggiunta anche un’altra persona e tutti e tre hanno deciso di intervenire subito sul posto, rimuovendo con delicatezza ed anche con difficoltà ciò che restava del barattolo di vetro. Il gatto era terrorizzato e sono stati necessari diversi minuti per concretizzare l’operazione, ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Dopo averlo liberato, il piccolo è stato messo in una gabbia e trasportato al rifugio per animali.

Il gatto è stato chiamato Jarrow ed è stato visitato dal veterinario, che ha riscontrato sul suo corpo solamente delle piccole ferite che si rimargineranno in pochi giorni. Ora per Jarrow non resta che trovare una casa in cui vivere stabilmente: “Hope for Paws” sta diffondendo le sue foto ed attende qualcuno che lo adotti affinché per mangiare non si infili in altre pericolose trappole.