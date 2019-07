Un cane entra in farmacia e chiede aiuto: il video diventa virale

I cani hanno grande intelligenza e senso di osservazione su ciò che compiono gli esseri umani che vivono attorno a loro e tanta empatia, che sa coinvolgere anche i più scettici delle loro abilità. Ne è la prova quello che è accaduto recentemente in Turchia, una situazione che ha attirato l’attenzione e la curiosità di tutta l’opinione pubblica sul tema.

Ad Istanbul si è registrato questo episodio ed una telecamera ha filmato tutto, rimuovendo tutti i dubbi su un possibile favoleggiamento della situazione. Un cane, probabilmente ferito ad una zampa, si è posizionato di fronte alla porta chiusa di una farmacia, cercando di farsi notare, guaendo e facendo dei movimenti con le zampe. Le persone all’interno si sono accorte della sua presenza e lo hanno accolto.

La farmacista Banu Cengiz, proprietaria del negozio, ha accolto il cagnolino ferito e debilitato, ma con una grande forza di volontà. Senza compiere nulla di particolare, il quadrupede ha posto proprio la zampa ferita sulla coscia della farmacista, che si era inginocchiata, ponendo molto semplicemente di fronte ai suoi occhi cosa lo facesse soffrire e perché si fosse intrattenuto di fronte all’ingresso con costanza e dedizione.

La dottoressa e gli altri impiegati della farmacia hanno provveduto alla disinfezione delle ferite e dei tagli che il cane riportava sulla zampa, quindi hanno fasciato le escoriazioni ripulite ed hanno rimesso il loro amico animale nelle condizioni di poter riprendere la sua vita senza più soffrire per quell’arto un po’ malandato. Il cane ha risposto subito con tanto affetto ed ha leccato la mano alla sua soccorritrice, per poi sdraiarsi a terra per ricevere un po’ di coccole.

La telecamera a circuto chiuso ha ripreso tutta la scena ed il video è stato postato sui social. Il filmato ha fatto velocemente il giro di tutta la Turchia, è entrato a far parte delle notizie dei telegiornali televisivi e radiofonici e presto ha valicato i confini nazionali, diventando virale per la sua semplicità e per la spontanetià di tutta la situazione.