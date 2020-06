Un cane e un maiale cresciuti insieme trovano una nuova casa dopo la scomparsa del loro padrone

Una coppia di animali alquanto strana ha sempre vissuto in una cascina in Arizona, nel sud-ovest degli Stati Uniti: una femmina di cane di razza Pit Bull ed un esemplare femmina di maiale hanno trascorso gran parte della loro esistenza come amici per la pelle, in un luogo dove potevano passeggiare e giocare liberamente senza essere disturbate da nessuno, nel mezzo della vasta campagna americana.

Il loro proprietario, che è sempre stato orgoglioso di questa coppia così particolare ed ha lasciato vivere serenamente entrambi, purtroppo è morto. L’avvenimento ha rischiato di porre fine all’amicizia, poiché il loro destino era legato a quello della fattoria, che senza il suo proprietario non poteva andare avanti come prima, nessuno si sarebbe preso cura di nuovo di questo luogo, almeno nel breve periodo.

La storia, tanto particolare, era già piuttosto nota sui social e, nel momento in cui il padrone di questi due animali è morto, tutti si sono preoccupati per il futuro della coppia e, in particolare, si sono attivati affinchè non fossero divisi nel momento in cui qualcuno avesse portato in altri luoghi gli animali presenti nella fattoria. La vicina di casa, con molta buona volontà, ha preso temporaneamente in carico il destino dei due.

La signora Jessica Overlock racconta che si è sempre occupata di Penelope Rose, il maialino, e di Rob Sue, il Pit Bull, ed ha fatto in modo che, durante le assenze del proprietario della fattoria, per la coppia ci fosse sempre a disposizione del cibo e dell’acqua, oltre a far divertire i due in alcuni momenti. Per Jessica è stato naturale prendersi carico di loro.

Nonostante le numerose richieste di adozione provenienti da tutti gli Stati Uniti, Jessica è diventata a tutti gli effetti colei che si prenderà cura per sempre di Penelope Rose e di Rob Sue, che vivranno ad un passo da quella che era sempre stata la loro abitazione. Nel frattempo le fotografie ed i video delle peripezie dei due continuano ad essere postate sui social e a godere di un alto gradimento.