Chi lo ha detto che le restrizioni anti Covid provochino spiacevoli effetti solo sugli esseri umani? Durante questi duri mesi di lockdown, anche i cittadini del Regno Unito non hanno passato un periodo facile, così come i loro animali domestici, specialmente i cani. I fidi non potevano uscire spesso per poter scorazzare per molto tempo insieme ai loro padroni, questo anche perché parchi e giardini sono rimasti chiusi per molte settimane. Per cui, secondo quanto riferisce Skynews, i cani hanno passato molto tempo in casa assieme ai loro padroni.

Subito dopo la fine delle restrizioni, sulla Rete sono cominciate ad apparire delle foto che mostravano degli animali in evidente sovrappeso. Questo perché, come confermato anche da alcuni padroni, durante il lockdown loro hanno viziato i loro fidi domestici, dando da mangiare a costoro ogni tipo di prelibatezza. E quindi i cani sono ingrassati a tal punto da occupare quasi un intero divano. Adesso una calciatrice del Chelsea e della nazionale inglese, per ovviare al problema, ha avuto un’idea davvero originale.

Le Olimpiadi per cani

La sportiva, Bethany England, questo il suo nome, ha organizzato ogni venerdì le Olimpiadi per cani, un’iniziativa che si svolge sui social media, a distanza quindi, così come prevede la normativa anti Covid. Il progetto servirà a far tornare in forma gli animali domestici dopo questo lungo periodo di restrizioni.

Secondo un sondaggio, due terzi dei proprietari di cani intervistati hanno ammesso di aver “viziato o ipernutrito” i loro animali domestici durante l’isolamento. Adesso con l’idea messa su dalla calciatrice i fidi potranno tornare presto in forma, e si spera che non ci siano più lockdown anti pandemia.

In Gran Bretagna la situazione sta lentamente tornando alla normalità, con il Paese che ha quasi raggiunto l’immunità di gregge. Adesso preoccupa la diffusione della variante indiana, che potrebbe rallentare il programma di aperture previste lo scorso mese dal Premier Boris Johnson. La situazione però rimane sotto controllo, anche se la guardia è altissima.