Un cane di nome Hel si è guadagnato il titolo di eroe dopo aver trovato un neonato abbandonato in un parco inglese.

La scorsa settimana l’Husky Hel ed il suo padrone Terry Walsh stavano passeggiando a Birmingham quando il cane si è fermato ad annusare delle coperte celate sotto un cespuglio. “All’improvviso, ho sentito un bambino piangere“, racconta il 64enne Terry, che ha affermato che è stato Hel a svegliare il bambino spronandolo gentilmente con il muso.

Secondo quanto rivelato dalla polizia, il bambino era avvolto da una coperta, ed era nato da pochissime ore quando Walsh ed Hel lo hanno trovato. “Un cane con un carattere diverso avrebbe potuto mordere la coperta, trattando il bambino come un pupazzo, poi ci sono topi e volpi qui“, dice Walsh, ritenendosi fortunato ad aver trovato il bambino in tempo. Grazie al miracoloso ritrovamento di Hel, il bambino è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute sono buone, fa sapere l’ospedale. Al neonato è stato dato il nome George, dato che è stato ritrovato il giorno prima di San Giorgio.

La polizia è adesso alla ricerca della madre del bambino, preoccupati per il suo stato fisico e mentale, ed ha rilasciato nuove foto del piccolo George nella speranza che la donna si faccia avanti. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno infatti ripreso una donna lasciare il parco prima dell’arrivo di Walsh, e le autorità pensano che si possa trattare della madre del neonato.

“Faccio un appello alla mamma di George, sei la mia principale preoccupazione al momento, abbiamo bisogno di sapere che stai bene. Non conosco le circostanze della nascita di George, ma come padre, so quanto possa sopraffare diventare genitore“, ha detto l’ispettore detective Neil Hunt. “Siamo pronti ad offrirti ogni aiuto e supporto che ti possa servire. George sta bene ed è al sicuro, ora la priorità è la tua salute, ti assicuro che non sei nei guai“.