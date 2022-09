Uccisi due cuccioli di pastore maremmano

Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - Purtroppo l'insensibilità umana porta spesso a questi episodi di violenza inaudita che sfocia contro gli animali, non solo quelli randagi, i quali girovagano per le strade a caccia di cibo e senza essere un reale pericolo per le persone. Ci si augura che dal governo centrale a quello locale ci si avvii verso l'educazione all'affettività nelle scuole, la sterilizzazione degli animali e la severa punizione per le menti criminali.