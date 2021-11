Midas, una gattina Blu di Russia, sta facendo impazzire il mondo ed è già diventata una star dei social, con oltre 40mila followers che la seguono su Instagram. Il felino vive in Turchia con i suoi padroni. La gattina è diventata famosa a causa di una anomalia genetica, in quanto è nata con quattro orecchie. Sotto ai due lobi principali, ne sono cresciuti altri due. Questa condizione non compromette affatto l’udito o la salute della gatta, che viene definita come vispa e giocosa.

Secondo i veterinari che hanno analizzato il suo caso, le altre due minuscole orecchie nate sotto ai lobi ai principali, si sono formate a causa della somma dei geni recessivi dei suoi genitori. La gattina è stata adottata da una donna che vive ad Ankara. Midas è nata nel giardino di un’amica della signora che l’ha adottata. L’altra signora non poteva tenerla con sè, per cui l’attuale padrona della gattina ha deciso di prenderla con sè. Un esemplare davvero particolare Midas.

Vive con due cagnolini

La donna che l’ha presa con sè viveva già in casa con due cani, con i quali la micia sembra andare d’accordissimo. “Midas è molto giocherellona, ma anche molto amichevole. Dorme di giorno e sta sveglia di notte” – così ha detto la sua padrona parlando alla stampa internazionale, in particolare al Daily Mail Canis Dosemeci.

Nelle foto che circolano sul web si vede infatti Midas “coccolata” da uno dei cani della signora. La gattina è ancora molto piccola ma sta crescendo in fretta: adesso ha 4 mesi. La sua pagina Instagram ufficiale è stata aperta soltanto poco più di un mese, precisamente il 12 ottobre, ottenendo subito un ottimo successo.

“Midas ama giocare con i gomitoli , ne abbiamo un sacco per via del mio lavoro, li ruba e li nasconde in posti in cui non riusciamo mai a trovarli. E ama anche dormire sul mio petto o sulla mia spalla” – così ha concluso la sua intervista al Daily Mail la sua padroncina. Non ci resta che augurare lunga vita a questa splendida gattina.