Trovati cuccioli di dinosauri viventi: ecco le immagini

La natura sa sempre come stupirci con creature viventi dall’aspetto bizzarro, che sembrano il frutto di un mix di effetti speciali. In un’area gioco del Wupatki National Monument, nell‘Arizona centro-settentrionale, vicino a Flagstaf., ricco di siti archeologici dei nativi americani, dopo un acquazzone torrenziale estivo, da una pozza d’acqua sono emersi degli esserini curiosi, simili a dei girini.

Se a prima vista potevano essere considerati tali, si trattava di qualcosa di decisamente più raro: i triops, che in greco significa tre occhi, vengono anche chiamati gamberetti dinosauro a causa della loro lunghissima storia evolutiva. Gli antenati di questi crostacei vivevano durante il periodo Devoniano, da 419 milioni a 359 milioni di anni fa.

La scoperta

La scoperta è stata grandiosa perchè si tratta di veri e propri fossili viventi. Lauren Carter, ranger del parco nazionale americano, ha dichiarato che erano a conoscenza dell’accumulo di acqua nel campo da baseball, ma non potevano certo aspettarsi che ci vivessero queste creature all’interno. È stato un visitatore ad accorgersi della presenza di questi girini che nuotavano nell’acqua, mettendoli al corrente.

Davanti al primo avvistamento, racconta la Carter, la sorpresa è stata enorme: “Ne ho raccolto uno con la mano, l’ho guardato e ho pensato: Ma che cos’è? Non ne avevo idea”. Le uova di triops in quel campo si sono schiuse improvvisamente per via dell’abbondante acqua caduta. Tali uova possono rimanere dormienti per decenni, senza che ciò comprometta in alcun modo la vita dell’animale che cresce molto velocemente, fino a raggiungere in due settimane la grandezza di circa 4,5 centimetri.

La loro vita media è di circa 90 giorni, anche se lo stagno è durato poco, prosciugandosi in meno di 4 settimane. Anche se ci impiegano circa 7 giorni a maturare sessualmente, non si sa quante creature siano effettivamente riuscite a deporre le uova, prima che l’acqua sparisse. Quindi per scoprire quante creaturine verranno al mondo, dovremo aspettare il prossimo monsone. La natura è davvero straordinaria. Non vi pare?