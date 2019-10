TripAdvisor tutela balene e delfini: stop alla vendita dei biglietti per i parchi acquatici

TripAdvisor ha annunciato la decisione presa in merito alla politica inerente alle attrazioni degli animali: è stato disposto infatti che non saranno più permesse le vendite di biglietti contestuali agli allevamenti, importazioni e cattività di balene e delfini, nonostante rimarranno presenti nel sito le foto e recensioni informative dei viaggiatori.

L’azienda si sta prodigando già dal 2016 per aumentare il benessere degli animali, tutelandoli dagli eventi in cui sono costretti ad eseguire comportamenti innaturali e dove i turisti possono avere contatti fisici con le specie selvatiche in cattività, come ad esempio la cavalcata sugli elefanti ed il Tiger Petting.

La protezione è estesa anche in quei casi che siano costituenti di un circo dal vivo o di un intrattenimento teatrale, gestiti in maniera umiliante, ad esempio imitando gli esseri umani o dovendo indossare dei costumi: tale umiliazione, secondo l’azienda, consisterebbe nell’addestrare con forza l’animale a comportarsi innaturalmente, senza la necessaria stimolazione, esercizio fisico e cure veterinarie specifiche.

I cetacei saranno tutelati anche in merito alle attrazioni di grandi parchi come quello del SeaWorld, in cui le orche attualmente presenti costituiranno, secondo quanto annunciato dall’azienda, l’ultima generazione di mammiferi rinchiusi in attrazioni acquatiche come questa.

La finalità principale, come dichiarato in una nota dal presidente delle Esperienze ed Affitti di TripAdvisor, Dermot Halpin, è quella di impedire l’allevamento in cattività delle future generazioni di balene e delfini, oltre ad incoraggiare l’industria verso modelli alternativi a quelli dell’attuale prigionia delle popolazioni animali.

Ne sarebbe un esempio il modello dei santuari costieri: ambienti in cui le acque costiere, come le baie, possono ospitare i cetacei, offrendo loro un contesto naturale in cui vivere permanentemente, preoccupandosi di garantire la necessaria protezione realizzata dal personale veterinario qualificato, all’interno di una politica non aderente alla riproduzione ed all’addestramento, e negando le forme di interazione con gli ospiti.

TripAdvisor è una società americana con sede a Massachusetts, in Needham, dedicata ai siti internet di viaggi, alberghi e ristorazione, offrendo milioni di recensioni di turisti di tutto il mondo e la possibilità di prenotazione, oltre ad un forum interattivo. Con più di tremila dipendenti e 300 milioni di utenti, il servizio è per la maggior parte gratuito, grazie al supporto pubblicitario presente ed è stato nominato quest’anno da Forbes come migliore datore di lavoro di medie dimensioni in America.