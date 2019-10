Thailandia: scoperta una nuova specie di dinosauro con i denti da squalo

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La scoperta del Siamraptor suwati dimostra che un tempo l’odierna Thailandia doveva essere una regione in cui vivevano molti dinosauri. Oltre a ciò, c’è da dedurre che i dinosauri avevano effettivamente colonizzato l’intero pianeta, salvo poi di volta in volta estinguersi a seconda di quelli che erano gli equilibri tra le varie specie. Non a caso i carcadontosauri erano i più forti in assoluto, ma persero lo scettro nel momento in cui si affermarono i tirannosauri.