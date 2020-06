Texas, mamma cane e i suoi cuccioli abbandonati in un parcheggio

Gli abbandoni dei cani sono sempre odiosi e disprezzabili, ancora di più quando più di un esemplare viene lasciato solo nello stesso momento. È quello che è accaduto ad Abilene, una città del Texas a circa 270 chilometri da Dallas. In questo caso sono stati ben dieci i cani abbandonati, una mamma cane insieme ai suoi nove cuccioli, nati da poco tempo.

La madre è un esemplare che deriva da un incrocio con un Boxer, ha circa cinque anni di età e la sua tempra è molto buona, ma qualcuno ha visto probabilmente come un grosso peso la sua ampia cucciolata, costituita da nove splendidi cagnolini, anch’essi in ottima forma. Quindi questa persona non ha avuto idea migliore che lasciare al loro destino questa nuova famiglia canina.

Il responsabile dell’abbandono ha deciso di scaricare questi cani nel parcheggio di una chiesa di Abilene, nella speranza che qualcuno li trovasse in fretta e sperando forse, in questo modo, che nessuno di loro morisse. L’uomo ha sistemato i cuccioli in un recipiente di plastica, con vicino la propria madre. In molti hanno visto quella nutrita famiglia ed hanno scattato diverse foto, poi caricate sui social.

Due operatori del Paw Angel Animal Rescue, Misy Boerger e Angel Urban, sono accorsi in soccorso dei dieci cani lasciati soli e li hanno portati all’interno del loro canile. Queste due persone hanno affermato che il loro cuore si è spezzato nell’osservare quelle fotografie, così hanno caricato quei cani sulla loro vettura e li hanno condotti dal veterinario.

La mamma è stata chiamata Dory ed aveva diverse ferite, provocate da graffi, mentre uno dei cuccioli è stato soppresso, perché si è scoperto che aveva un tumore alla gola inguaribile. Per due o tre settimane questa famigliola sarà trattenuta e curata dai volontari del Paw Angel Animal Rescue, che li daranno presto in affido a qualcuno che possa curare tutte le loro necessità.