Texas: enorme alligatore sulla strada causa un ingorgo, cinque persone per rimuoverlo

Il video di un alligatore che ha bloccato il traffico sul ponte Fred Hartman ad Houston, nel Texas, ha fatto il giro del web diventando virale.

L’enorme alligatore di circa 2 metri e mezzo di lunghezza si è avventurato sopra il ponte sulla Highway 146 all’ora di pranzo di mercoledì scorso. I guidatori che percorrevano la strada si sono trovati bloccati davanti all’imponente animale, che ha fermato il traffico in direzione nord senza dimostrare alcuna intenzione di volersi spostare dalla corsia.

La stazione televisiva locale KVIA ha registrato e trasmesso l’incredibile video, diventato poi virale sul web, che mostra la polizia locale che accerchia l’alligatore, con gli agenti assistiti da un addetto al controllo animali al fine di catturare il rettile per trasferirlo in un’area più sicura e lontana dal traffico.

Nel video dove gli agenti cercano di bloccare il grande rettile, si vede l’animale che reagisce aprendo le fauci contro l’addetto al controllo animali che cerca di avvicinare la corda al suo muso e si rotola più volte sulla schiena nel tentativo di liberarsi, prima di essere immobilizzato da alcune corde e messo sul retro di un furgoncino pick up da cinque persone. Il video poi riprende il momento successivo in cui tre agenti e lo specialista del controllo animali tirano giù l’animale ancora immobilizzato dal pick up prima di liberare l’alligatore, sano e salvo nonostante la scampagnata sul ponte, in uno specchio d’acqua vicino.

Non è la prima volta che gli abitati della zona si trovano a dover fare i conti con ingorghi causati da animali: poche ore prima infatti una mucca aveva fermato il traffico nella vicina Interstate 10 nella zona est della città alle 8 del mattino, l’ora di punta. Ci sono voluti venti minuti per catturare e rimuovere l’animale, che era fuggito da una fattoria vicina dove è stato ricondotto.