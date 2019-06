Texas: avvistato un coccodrillo con un coltello ficcato in testa

Quello che una donna ha visto nei pressi di un lago in Texas ha dell’incredibile. Stando a quanto riportato dalla donna e secondo quando testimoniato da alcune foto e video pubblicati in rete, avrebbe avvistato un coccodrillo che nuotava con un coltello ficcato nella testa. Secondo la donna si tratterebbe di un atto intenzionale. Non è la prima persona che vede quell’animale: sono più di due le persone che lo hanno visto in questa settimana presso l’Orchard Lake Estates a Sugar Land, in Texas.

Erin Weaver, questo è il nome della donna, dice di aver avvistato quel coccodrillo giovedì vicino ad alcune rocce. Ha spiegato che ha nuotato nella direzione di Erin e inizialmente aveva pensato che avesse una bistecca in testa. Ma quando si è avvicinato e l’immagine è diventata più nitida, ha capito che in realtà si trattava di un coltello conficcato tra gli occhi.

Prima di giovedì, un’altra persona aveva visto l’animale e aveva anche postato foto e video sui social network. L’accaduto ha suscitato l’indignazione degli abitanti locali che hanno prontamente denunciato l’accaduto. Erin ha spiegato che secondo lei la coltellata sarebbe stata data intenzionalmente.

La donna ora cerca aiuto per tentare di salvare il coccodrillo perché, ha spiegato, che con quel coltello infilato in quel modo ovviamente soffre molto. Un apposito equipaggiamento potrebbe però intervenire, ma è necessaria un’autorizzazione speciale rilasciata dal Dipartimento Parchi e Fauna Selvatica del Texas, che consente loro di intervenire in prima persona.

Al momento, infatti, non c’è stata alcuna risposta alla richiesta di intervento. Tuttavia, un guardiacaccia ha spiegato che molto probabilmente rimuoveranno l’alligatore dal lago per poterlo studiare ed analizzare con il fine di mettere un punto alle sofferenze dell’animale. Bisognerà aspettare l’evolvere della situazione nei prossimi giorni.