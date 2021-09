Ha rischiato di saltare un ricevimento nuziale che si è tenuto negli scorsi giorni a Manduria, in provincia di Taranto, dove una coppia di sposi ha dovuto fare i conti con un fastidioso fuori programma. Lo sposo, infatti, un giovane, è stato punto da un’ape. Fin qui nulla di strano, se non che dopo poco tempo dalla puntura il malcapitato ha cominciato ad avere una seria reazione allergica. Tantissima l’appresione tra i presenti, sposa inclusa. Immediata è stata la chiamata al 118.

I sanitari sono giunti sul posto, soccorrendo l’uomo. Per non rovinare agli sposi il giorno più bello della loro vita, il personale medico ha somministrato sul posto la terapia allo sposo, consentendo quindi alla festa di poter riprendere tranquillamente poco dopo. Tantissimo comunque lo spavento per gli invitati e gli stessi sposi. Alla somministrazione dell’antidoto ha assistito anche la sposa. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e i sanitari hanno abbandonato la struttura ricettiva.

Le punture delle api

Dopo essere stato punto dall’ape lo sposo ha continuato per un pò di tempo a tendere la mano con abbracci e sorrisi agli invitati. Ma il punto in cui l’ape ha colpito si è gonfiato tanto da dargli fastidio, sino a quando poi non è cominciata la reazione allergica. Il malcapitato ha avvertito prurito, rossore e anche diffcoltà respiratorie.

L’insetto ha iniettato nel corpo dell’uomo l’apitossina, il veleno che appunto usano le api per difendersi. Generalmente, questo è bene precisarlo, le punture di api non sono letali per l’uomo, ma possono rappresentare un pericolo per chi è allergico al veleno. Per questo il soccorso all’uomo è stato immediato.

La notizia in questione è diventata virale in breve tempo ed è stata ripresa anche da alcuni media locali. Alla fine, come già detto, la vicenda si è risolta nel migliore dei modi e la festa è potuta continuare grazie al tempestivo intervento del 118. Non c’è stato bisogno di trasportare in ospedale lo sposo.