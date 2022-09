Stella, la cagnolina di quartiere è stata trovata morta

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

La storia che vi stiamo per raccontare a partire dai prossimi paragrafi ci fa capire però quanto possa essere crudele l’essere umano nei confronti degli animali. Spesso, durante la bella stagione, ma non solo ovviamente, alcune persone decidono di liberarsi dei propri cani, abbandonando questi ultimi in ogni dove. E purtroppo la storia in questione ha un triste finale.

Cagnolina trovata morta

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale italiana, Stella, una cagnolina di quartiere a Palermo, è stata trovata senza vita. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 19 settembre scorso, ma la notizia sta facendo il giro del web e dei giornali anche in queste ore. Stella era regolarmente iscritta all’anagrafa canina.

Questo perchè in Sicilia esiste una specifica normativa che disciplina l’adozione dei randagi da parte di un determinato quartiere del Comune di riferimento. Da quanto è dato sapere dalle informazioni che giungono dalla Sicilia, pare che la cagnolina, una meticcia, sia stata uccisa in maniera violenta.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, che sono state avvisate dai residenti di via Stazzone. Gianluca Gravante, volontario animalista dell’associazione L.I.D.A. di Palermo e tutore della stessa Stella, ha raccontato alla testata Kodami che cosa è accaduto. “Il mio cuore si è fermato per qualche secondo quando ho visto la mia povera Stella riversa a terra con il cranio spaccato a metà. Ho pianto e sofferto molto ma ho cercato di restare lucido perché qualcuno doveva avvisare le autorità” – questo il terribile racconto di Gravante. Adesso i residenti si aspettano che venga fatta giustizia.