Si offre volontario per sterilizzare 117 gatti randagi mentre si trova in ferie in Sicilia

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Molto spesso però, specialmente durante la stagione estiva, moltissimi animali domestici vengono abbandonati per le strade delle nostre città, ma anche nelle campagne. Si tratta di un gesto che, qualora venisse scoperto, è punito con severissie multe e sanzioni di ogni genere, rientrando nel maltrattamento verso gli animali. In queste ore una notizia bellissima arriva dalla Sicilia, vediamo di cosa si tratta.

Volontario sterilizza 117 gatti

Il fenomeno del randagismo è molto preoccupante, in quanto gli animali come cani e gatti invadono le città. Solitamente si tratta di animali innocui. Specialmente i gatti si riproducono con una facilità sorprendete, per questo un veterinario torinese ha deciso di agire personalmente in una cittadina siciliana.

A Castelvetrano, per l’appunto in Sicilia, il professionista stava trascorrendo le sue ferie e ha notato che vi erano moltissimi gatti randagi. Per questo è passato ad una azione di sterlizzazione di massa: il professionista ha sterilizzato ben 117 felini che altrimenti “continuerebbero a mettere al mondo cuccioli destinati a incrementare le fila del randagismo felino o a morire presto e male” – questa la dichirazione dell’Enpa.

L’Enpa è il servizio nazionale di protezione degli animali. Alla sterlizzazione hanno anche partecipato dei volontari. “Ho trovato dei volontari molto motivati ma una situazione difficile: c’è molto randagismo, pochi gatti vengono tenuti in casa e sia per motivi economici che culturali le colonie e le nascite sono fuori controllo” – queste le dichiarazioni del veterinario che risponde al nome di Paolo Santanera.