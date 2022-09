Sente abbaiare un cane fermo vicino a un buco, si avvicina e fa un’incredibile scoperta

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Si dice sempre che il cane è il miglior amico dell’uomo, e per certi verso è proprio vero: i cani sono capaci infatti di legarsi a vita al loro padrone, per questo la gente sceglie spesso di prendere con sè un cane piuttosto che un altro animale domestico. E la storia che vi stiamo per raccontare dimostra quanto utili possano essere a volte questi animali domestici.

Una scoperta incredibile

Come si sa i cani vengono usati anche dalle forze dell’ordine oppure dai Vigili del Fuoco e dai volontari per cercare persone scomparse. Il loro fiuto è delicatissimo, e riescono a scovare qualsiasi cosa anche nel giro di diversi metri di distanza. Quello che è capitato ad un uomo in compagnia del suo cane ha dell’incredibile.

Willians Mollo Flores, un uomo di nazionalità cilena, era uscito a fare una passeggiata notturna con il suo cane quando all’improvviso il suo fido è stato attratto da un altro cane che stava abbaiando vicino ad un buco, in una zona situata all’interno di un cantiere edile. La situazione non è sfuggita al quattrozampe, per cui l’uomo e il suo cane si sono avvicinati facendo una scoperta incredibile.

Praticamente l’altro cagnolino stava chiedendo aiuto in quanto un altro cane, suo fratello, era caduto all’interno del buco non riuscendo più ad uscire. A questo punto Flores si è calato nel buco recuperando l’animale, che non appena ha toccato terra è corso verso suo fratello quasi come se volesse ringraziarlo. Williams ha deciso di portare gli altri cagnolini a casa sua chiedendo immediatamente a qualcuno se potesse prendere con sè gli animali. Nonostante fosse mezzanotte, ha risposto l’animalista Valeska Torres, che si è recata presso l’abitazione dell’uomo portando a casa sua i due cagnolini.