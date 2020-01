Seattle: cane munito di biglietto prende il bus tutti i giorni per andare al parco

Eclipse è una cagnolona sorridente che potreste incrociare, o meglio, trovarvi seduta accanto se prendete un determinato autobus in direzione Seattle. Può capitare di trovare un proprietario con il proprio cane al guinzaglio ma in questo caso il cane viaggia, andata e ritorno, senza il suo padrone.

Jeff Young è il padone del labrador femmina più indipendente del mondo; hanno cominciato la loro storia insieme aspettando un bus. All’arrivo del mezzo, il cane intraprendente è montato andando ad accomodarsi sui sedili; giunti nei pressi di un’area cani, è scesa per andare a trovare i suoi amici. Il proprietario, completamente basito dal comportamento quantomeno inusuale del proprio cane, non ha potuto far altro che lasciarla giocare per poi rimontare insieme sull’autobus per rientrare a casa.

Da quel giorno Eclipse ha imparato a muoversi da sola ed ogni giorno, salvo imprevisti atmosferici, attende pazientemente davanti alla fermata e prende il mezzo che l’accompagna al suo parco giochi per poi rientrare a casa alcune ore dopo, ovviamente sempre in autobus.

Con tanto di pass valido al collare, Eclipse è diventata grande amica di tutti coloro che prendono la stessa linea per andare a lavoro o a scuola, autista compreso. È proprio lui ad aver confermato che la cagnolona è diventata quasi una mascotte e la polizia ha pienamente approvato la situazione, anche se normalmente il cane dovrebbe essere legato e con il suo proprietario al fianco.

Eclipse è un caso più unico che raro e non poteva tardare l’esplosione social del caso: sono già 43mila i followers della pagina Facebook della labrador e le sue immagini vengono condivise migliaia di volte. È una bella storia quella che viene da Seattle, perchè rende i passeggeri molto felici. D’altronde non è possibile resistere ad una cagnolona che sorride e scodinzola, accomodandosi educatamente nei posti a sedere.