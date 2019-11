Scoiattolo sconvolto dall’uragano, ora dorme con l’orsacchiotto

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Sono immagini che provocano tenerezza quelle della scoiattolina che giungono via web. Provoca tenerezza e simpatia perché tutto sommato somiglia ad un bambino che si fida e si affida, che crede in un pezzo di stoffa imbottito, solo perché ha gli occhi. Sono immagini che mettono in movimento il cuore.