Sara, il cane Corgi che ha adottato una cucciolata di Pitbull

Sara è un cane di razza Corgi che ha avuto un momento di grande difficoltà: viveva in un allevamento ed il suo allevatore ha deciso di abbandonarla di punto in bianco. I volontari del “No Dog Left Behind”, un canile del Minnesota, hanno salvato la cagnolina e l’hanno condotta tra le loro mura, offrendole un luogo in cui vivere ed un pasto sicuro.

Sara, nel frattemnpo, è diventata madre ed i suoi cuccioli Corgi hanno potuto trovare la salvezza grazie all’amore della madre e all’affetto degli uomini del “No Dog Left Behind”. La cagnetta si è dimostrata fin dai primi istanti una mamma molto attenta e premurosa nei confronti dei suoi figli e non ha pensato di abbandonare nessuno di loro.

Nel frattempo, gli stessi volontari sono intervenuti per un’altra missione di salvataggio: qualcuno ha segnalato loro la presenza di alcuni cuccioli lasciati soli all’interno di un edificio in disuso; giunti sul posto hanno scoperto una cucciolata composta da quattro Pitbull, che avevano bisogno immediatamente di aiuto per non rischiare la morte soli ed al freddo in quel luogo isolato.

Il personale del canile ha cominciato ad allattare i Pitbull con il biberon, ma non sembrava essere la migliore soluzione. In un secondo momento questi uomini hanno pensato a Sara, che da madre amorevole ha accolto con sé anche questi piccoli e si è messa ad allattarli esattamente come fossero figli suoi.

Sara si è anche curata del loro aspetto e della loro pulizia, li ha trattati esattamente come i suoi cuccioli ed anche i suoi veri figli sono diventati amici dei piccoli Pitbull. Nonostante tutte queste cure, uno dei cuccioli di Pitbull si è ammalato ed è morto, ma tutti gli altri sono cresciuti e diventati forti, formando una grande famiglia allargata grazie all’amore profuso dalla cagnolina Sara.