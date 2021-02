Un gatto di sette mesi di Boston è diventato virale grazie ad un atto di “chirurgia creativa” da parte dei veterinari che lo hanno operato. Lo scorso 20 gennaio Juicebox, questo il nome del micio, è stato attaccato da uno dei cani di famiglia che lo ha ferito gravemente al viso.

Quando è arrivato presso lo studio veterinario Angell Animal Medical Center le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, con fratture multiple alla mascella, ferite in vari punti del viso e persino danni al soffitto del palato. La sua salvezza è stata il connubio di un gruppo veterinari creativi e di quattro bottoni di plastica.

“Due bottoni sono attaccati a fili ad entrambi i lati delle sue guance, mentre altri due bottoni si trovano sotto al mento. La loro funzione è quella di mantenere i punti di sutura al loro posto, ma tengono anche ferma la sua mascella, così mentre guarisce non si muove“, ha spiegato Rob Halpin, portavoce per la Società per la prevenzione della crudeltà verso gli animali del Massachusetts.

La procedura innovativa, utilizzata solo una volta in precedenza nella clinica veterinaria che ha operato il gatto, ha il vantaggio non solo di funzionare perfettamente, ma anche quello di donare un aspetto adorabile al micio durante la guarigione. Il felino rosso dovrà sfoggiare i bottoni colorati sul viso per 4-6 settimane, dopodiché verranno completamente rimossi dal suo muso.

Al momento Juicebox si trova presso una famiglia affidataria e dopo la sua guarigione verrà trovata per lui una nuova sistemazione. I proprietari hanno infatti preso la difficile decisione di lasciare il micio per fargli trovare una casa senza cani. Finora sono oltre 150 le famiglie locali che si sono proposte per la sua adozione, ed il numero è destinato a salire data la popolarità raggiunta online dal gatto abbottonato.