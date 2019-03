Ruba un’auto ma non si accorge del cane, abbandona la vettura ma il cane fugge. Avviate ricerche

A Bitonto, cittadina nelle campagne della provincia di Bari, un cane è scomparso a causa di una vicenda grottesca, un fatto surreale che sembra frutto della mera fantasia. I ladri sono entrati in azione la sera precedente alla sparizione di Chicco, un cane di piccola taglia: i due malviventi hanno rubato l’automobile di un agricoltore, una Fiat Panda modello anni ’90 di colore verde acqua.

Nell’auto c’era però anche la povera bestiola, che deve aver creato non pochi problemi ai due malviventi, i quali non hanno potuto portare a termine la loro azione criminale. Mentre uno dei due ladri si è dato alla fuga, l’altro deve essere stato spinto da un gesto di bontà e di cuore e ha deciso di portare l’auto rubata in un posto in cui potesse essere facilmente ritrovata; il fatto particolare è che quest’uomo ha scritto sul cofano della vettura, con il pennarello, una sorta di lettera di scuse diretta al proprietario del cane.

Il messaggio riporta queste parole: “Scusami per quello che ti ho fatto, non avevo visto il cane, te l’ho fatto recuperare. Te lo lascio lento” – libero, nel dialetto della zona – “perchè non si faceva mettere il guinzaglio“. Tali accorgimenti non sono serviti però ad evitare la fuga del quattrozampe.

Del cane non c’era alcuna traccia: la bestiola sarà fuggita impaurita nelle ampie campagne della zona in cerca del suo padrone, senza trovare però la via di casa. Nei dintorni si trovano molte fattorie e masserie, nelle quali sono presenti cani di guardia di grossa taglia, per cui il cane Chicco potrebbe anche essere stato assalito da uno di questi.

I proprietari di Chicco ed i loro parenti hanno avviato le ricerche del piccolo, al quale sono molto affezionati, prodigandosi per gran parte delle loro giornate nelle distese pianeggianti. I proprietari hanno lanciato anche diversi appelli in cerca della collaborazione degli abitanti delle campagne, al fine di recuperare informazioni utili sui possibili avvistamenti del povero Chicco.