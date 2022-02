I paleontologi hanno fatto una scoperta sensazionale, alle porte di Roma infatti nella zona di Ponte Galeria sono state rinvenute ossa del cranio di un canide, appartenente ad un lupo di 400000 anni fa, gli studi sono stati condotti dai paleontologi del dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza e della Statale di Milano.

I test effettuati hanno mostrato che si tratta della più antica forma di esemplare fossile di canis lupus, appartenente al Pleistocene. I risultati sono stati diffusi dalla rivista scientifica Scientific Report, Dawid A. Iurino, primo autore dello studio. ha spiegato che attraverso gli esami con la TAC, sono stati comparati alcuni canidi moderni come lo sciacallo ma nessuno mostra le stesse caratteristiche.

Ponte Galeria mostra molte risorse di giacimenti, e il terreno vulcanico è facilmente atto alla perlustrazione e sono stati fatti studi per datare il reperto, precedentemente in Francia erano stati rinvenuti reperti di 300000 anni fa, quindi quello refertato a Roma resta il più antico ritrovato in Europa.

La zona del Municipio XI della capitale è una delle località paleontologiche più ricche d’Italia, il cranio fossile come risalente al periodo preistorico del Pleistocene Medio, quando nel mondo è apparso per la prima volta l’homo erectus. è la scoperta più importante degli ultimi tempi. cambiamento climatico ebbe una forte ripercussione sugli ecosistemi terrestri, favorendo probabilmente la diffusione di nuove specie in Europa, tra cui il lupo.

Il lupo fa parte della storia millenaria di Roma dai tempi di Romolo e Remo e della lupa capitolina e questa nuova analisi dimostra come esso faccia parte del folklore e della cultura popolare del nostro paese, in particolare restano ancora dibattiti aperti da parte della comunità scientifica su questo predatore che fa parte della nostra storia da secoli infatti il lupo è il simbolo della biodiversità e delle foreste del continente.