Rocky, il cane antidroga pianto anche dagli spacciatori

Il cane dal fiuto super sviluppato della polizia del comando di Thiene, è andato incontro ad una morte prematura. Singolare è quanto è accaduto questa mattina nei pressi del comando. Infatti gli spacciatori della città hanno avuto un pensiero carino e gentile in ricordo del grande e bellissimo Pastore Tedesco.

Nella mattina di oggi, martedì 19 novembre, nei pressi del garage del comando di polizia locale, più precisamente nel Nordest Vicentino, è stato ritrovato un biglietto dal mittente anonimo che recitava le seguenti parole: “Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao Rocky”.

Un agente che stava per iniziare il suo turno lavorativo alle 7 della mattina ha trovato il biglietto. Ma questa non è l’unica sorpresa; infatti, per far capire che non si trattava di un semplice scherzo, insieme al biglietto è stata apposta anche della sostanza stupefacente. All’interno di una pellicola, infatti, è stato ritrovato anche un piccolo quantitativo di hashish e marijuana, come prova della reale provenienza, ovvero i pusher della zona.

Nelle giornate passate la morte prematura del cane antidroga dal fiuto infallibile aveva rappresentato una bella batosta per gli agenti del comando di Thiene e per i tantissimi ammiratori di Rocky. Ma evidentemente aveva scosso anche gli animi di coloro che avrebbero avuto il terrore di incontrarlo in vita.

La lettera di condoglianze per il cane antidroga, firmata dagli spacciatori vicentini, ha commosso tutto il comando di Polizia Locale, che per anni assieme a Rocky ha setacciato il territorio in cerca di sostanze stupefacenti e dei relativi spacciatori.