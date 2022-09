Ritrova il suo cane scomparso da due settimane, dopo averlo visto invadere un campo di calcio in diretta tv

Ascolta questo articolo

Da settimane era alla disperata ricerca del suo cane, allontanatosi improvvisamente da casa senza aver più fatto ritorno. Chiunque ha un cane può intuire l’angoscia che può aver provato il proprietario di questo incrocio di Beagle, che era improvvisamente sparito nel nulla per diverse settimane.

Quando oramai si stavano perdendo definitivamente le speranze di ritrovarlo vivo, ecco accadere un fatto davvero incredibile. E’ stato avvistato proprio dove nessuno poteva mai aspettarsi di ritrovarlo, cioè in diretta tv durante una partita di calcio: ecco come è finita questa incredibile storia.

L’incredibile ritrovamento

Si stava celebrando del campionato cileno tra il Fernandez Vial e l’Universidad de Concepcion, quando all’improvviso un imprevisto inatteso ha comportato la sospensione termporanea dell’incontro. Era all’incirca il 20esimo minuto del primo tempo quando un Beagle ha invaso il campo con uno scatto da fare invidia a qualsiasi giocatore, sino a che poi non si è fermato per espletare i suoi bisogni sulla linea di porta del portiere del Concepcion.

Dopo un inseguimento di circa 4 minuti, alla fine questa piccola peste è stata catturata e messa in sicurezza. Dopo qualche ricerca, si è scoperto appartenere appunto a Matias Gayozo, che lo cercava preoccupato da un paio di settimane. L’uomo è stato poi contattato da un’associazione che si occupa di animali, grazie alla quale è riuscito a ritrovare così il suo cane di nome Toby.

Quest’ultimo, dopo essersi allontanato da casa, per raggiungere lo stadio ha percorso la bellezza di 19 km. Queste le dichiarazioni rilasciate da Gayozo al giornale Sabes: “Gli piace correre, come puoi vedere in televisione. Ma un giorno è scomparso e non siamo riusciti a trovarlo. Ho visto il notiziario in tv e l’ho riconosciuto per la coda. Ci ha fatto ridere mentre correva e schivava, così come il suo ‘piccolo regalo’ che ha lasciato. Sono tutte cose che fa anche a casa”. Alla fine questa incredibile vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e Toby è stato nuovamente accolto dalla sua famiglia.