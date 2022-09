Rider porta il pranzo ad un cliente, un cane randagio glielo ruba

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Molto spesso però, specialmente durante la stagione estiva, moltissimi animali domestici vengono abbandonati per le strade delle nostre città, ma anche nelle campagne. Si tratta di un gesto che, qualora venisse scoperto, è punito con severissie multe e sanzioni di ogni genere, rientrando nel maltrattamento verso gli animali. In queste ore una notizia molto particolare ha fatto il giro del web, vediamo di cosa si tratta.

Cane ruba pranzo

Come si sa le nostre città sono percorse ogni giorno dai cosidetti riders, ovvero quelle persone addette al trasporto dei cibi (e non solo) a domicilio. Tale attività ha avuto un notevole incremento durante il periodo principale della pandemia, quando non si poteva uscire da casa per ovvie ragioni di sicurezza sanitaria. Si poteva muovere dal proprio domicilio soltanto per motivi di necessità, come per andare a lavoro o fare la spesa.

In questi giorni una vicenda che sta facendo il giro del web ha visto protagonista proprio un rider che stava consegnando il pranzo ad un cliente. La vicenda è avvenuta in Brasile al rider Roseilson Melo, che stava consegnando un pranzo ordinato dal ristorante Delicias de Francisca. All’improvviso è successo l’inaspettato.

Il rider viaggiava a bordo di una moto: giunto a destinazione un cane randagio si è avvicinato a lui scondinzolando, ma non sapeva che quel dolcissimo animale aveva in serbo per lui, e soprattutto per il cliente, una sorpresa a dir poco sgradita. Mentre il rider suonava al campanello per effettuare la consegna il cibo è caduto inavvertitamente a terra, per cui il cane non ci ha pensato su due volte e lo ha preso con sè, portandolo via. Il rider è rimasto incredulo e ha spiegato al cliente, esterrefatto, che il cibo era sparito.

“Il cliente non credeva che il cibo fosse scomparso. Il ragazzo delle consegne è tornato al ristorante disorientato, non sapendo cosa fare. Abbiamo deciso di andare sul posto e chiedere il video delle telecamere di sicurezza, ed è allora che abbiamo visto tutto quello che è successo” – così commenta Tharles Costa, il proprietario del ristorante. Nei giorni successivi il rider ha incontrato nuovamente il cane, ma non si è arrabbiato con il quattrozampe, anzi ha colto l’occasione per scattarsi una foto assieme a lui che il proprietario del ristorante ha deciso di pubblicare anche sulla sua pagina Instagram.