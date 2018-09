Repubblica Ceca, un cane scava nel terreno e trova un tesoro

Kostelecké Horky. Questo nome non dirà nulla, infatti è un piccolo paese di campagna, nella Boemia settentrionale, in Repubblica Ceca. In un luogo come altri in tutto il mondo, un cane ed il suo padrone stavano facendo una passeggiata in una giornata di sole, quando il quattrozampe si è diretto di corsa verso l’angolo di un prato. Il cane, di nome Monty, pareva al suo padrone che stesse andando a fare i propri bisogni, ma il quadrupede domestico ha iniziato a scavare con foga e furia nel terreno, come se fosse stato attratto da qualche odore particolare.

Il signor Frankota lo ha lasciato fare, curioso di cosa il cane avesse mai trovato lì sotto; una volta avvicinatosi ha intravisto degli oggetti metallici che sbucavano dal terreno. Punte di falci, estremità di falcetti, di lance e di braccialetti: tutti oggetti ancora ben conservati, quindi Frankota ha pensato a degli oggetti di qualche decina di anni prima, portandoli al Museo e galleria delle montagne Orlické.

Quando gli esperti hanno esaminato gli oggetti da vicino, hanno subito compreso che il cane Monty aveva messo a segno un colpo da vero archeologo, o da tombarolo, come lo vogliate chiamare, avendo infatti rinvenuto tredici falci, due punte di lancia, tre asce e alcuni braccialetti in bronzo, che risalivano addirittura ad una età altomedievale o inferiore addirittura all’anno zero.

“Il fatto che ci siano così tanti oggetti in un unico posto è quasi sicuramente legato ad un atto di onorabilità, molto probabilmente ad un sacrificio di qualche tipo. Ciò che ci ha particolarmente sorpreso è che i manufatti erano integri ed in buone condizioni, cosa che ne aumenta il valore storico“. Martina Bekova, la responsabile del museo, rende appieno l’idea del valore inestimabile della scoperta del cane Monty.

Oltretutto, secondo la Bekova, in quel luogo il terreno deve aver subito molte stratificazioni ed è probabile che più in profondità ci siano ancora più oggetti ed anche un qualche genere di fondamenta di costruzioni o di tombe; il singolare fatto ha ufficialmente avviato una campagna di ricerca in zona con i metal detector, una stagione di scavi, dunque, nello sperduto villaggio di Kostelecké Horky.