Rae, il cane unicorno che sta facendo furore sul web

Il cane Rae è una cucciola di Golden Retriever. Dai tempi in cui era appena nata, i suoi proprietari l’hanno custodita gelosamente: il suo aspetto era assolutamente anomalo, in quanto un grave errore medico-veterinario l’ha privata fin da subito di un orecchio, quello destro, a causa di un’amputazione compiuta in modo erroneo.

Per ovviare a questo problema la cagnolina era solita stare con l’unico padiglione auricolare, quello sinistro, abbassato, che le donava un aspetto comunque singolare. La natura ha voluto che l’orecchio, piano piano, man mano che Rae cresceva con lo scorrere del tempo, si spostasse dalla sinistra della sua testa verso il centro.

L’udito di Rae è comunque da sempre reso molto complicato dall’errata amputazione dell’orecchio destro ma, con la “sistemazione” attuale del restante orecchio sopra la testa comprende meglio la provenienza di ogni fonte sonora. Il suo volto, però, ha assunto una forma del tutto nuova, con l’orecchio che, quando non rimane abbassato, si alza formando un vero e proprio cono auditivo, che appare come un corno.

La proprietaria di Rae, il cane unicorno, le ha dedicato una pagina su Instagram, che fin dai primi giorni dalla sua apertura ha trovato una popolarità facilmente intuibile, per quella caratteristica unica e forse impareggiabile di Rae, ma non pronosticabile nella valanga di followers, di like e di commenti che ogni giorno accompagnano ogni fotografia.

Sulla sua pagina di Instagram, Rae viene mostrata durante le sue normali attività quotidiane, come quando riposa tra i cuscini e sul divano, oppure mentre gioca e si intrattiene con gli altri cani del vicinato e con quelli che vivono assieme a lei, nella sua famiglia. Sono inoltre presenti diverse immagini nelle quali Rae viene ritratta nei primi mesi di vita, quando non era ancora famosa, nascosta al grande pubblico.