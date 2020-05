Quattro gattini scambiano un cane Husky per la loro madre

Quattro cuccioli di gatto sono stati accolti in un centro per animali della California, il Mini Cat Town Kitten Rescue di San Jose nei primi giorni del mese di maggio. Questi piccoli sono stati trovati soli, sporchi ed in cerca di cibo: i volontari si sono occupati di loro per rimetterli in forma, ma il quartetto aveva bisogno di una guida da seguire, di una madre che potesse prendersi cura di loro.

I quattro gattini sono stati chiamati Audi, Bentley, Ferrari e Tesla e la loro velocità nello svuotare i biberon pieni di latte è testimoniata proprio dai loro nomi altisonanti. Chi si è avvicinato a loro per primo, tra gli animali del rifugio, è stato Lilo, un cane Husky che è il guardiano di questo luogo e che vi ha trascorso l’intera vita svolgendo questo compito.

Lilo aveva già mostrato una predisposizione accentuata per accogliere altri cani al loro arrivo al rifugio, questa volta ha persino preso sotto la propria tutela quei piccoli gattini che avevano bisogno di un sostegno: i cuccioli gli sono corsi incontro ed hanno scambiato quel cane adulto per la loro madre, appoggiandosi a lui in ogni situazione.

“I gatti gli sono corsi incontro pensando che fosse la loro mamma. Audi, il più coraggioso dei quattro, che non ha perso tempo ad arrampicarsi sulla sua schiena. Si vede che lo ama, è la cosa più vicina a una madre che abbiano mai visto“. I volontari del canile hanno spiegato come l’incontro tra Lilo ed i quattro gattini sia avvenuto sotto una buona stella e come da allora non si siano più separati.

Lilo, man mano che i piccoli stanno crescendo, controlla ogni loro movimento, vegliando per controllare che non accada nulla ai piccoli e che imparino a camminare bene al più presto. I gattini ricambiano con affetto e, passato il periodo dell’allattamento, stanno provando a mangiare del cibo solido per iniziare a crescere forti e sani.