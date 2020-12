Qual è l’animale che riesce a sopravvivere di più? Scopriamo di chi si tratta

A sorprendere tutti ci pensa il Tardigrado, un animale dalle minuscole dimensioni che da tempo a questa parte sta facendo impazzire scienziati e ricercatori, i quali hanno incominciato a studiarlo. Si tratta di un invertebrato con dei veri e propri superpoteri il cui nome sta ad indicare non a caso un animale che cammina appunto lentamente.Quseto tardigrado sembra indistruttibile.

Riesce a sopravvivere a diverse situazioni sfavorevoli,infatti non muore se respira gas tossici,non muore se subisce delle radiazioni devatstanti che per qualsiasi altro essere vivente potrebbero rivelarsi fatali, compreso l’uomo. Inoltre riuscirebbe a vivere tranquillamente in seguito alla caduta di un asteroide sul nostro pianeta con delle ripercussioni devastanti sul clima. Infatti questo animale acquatico può vivere dappertutto e con qualunque clima.

Ha una conformazione molto strana,infatti ha una testa a quattro segmenti ciascuno con un paio di zampe. Tutti i tardigradi sono eutelici ovvero possiedono lo stesso numero di cellule per tutta la vita e con lo sviluppo le cellule crescono di volume e non di numero. Alcuni tardigradi possono essere vegetariani e altri carnivari ma addirittura possono essere anche cannibali.

Ci sono alcune specie molto particolari di questo esemplare in grado di produrre in determinate circostanze delle sostanze,che vanno a rendere le loro cellule indistruttibile e inperforabili. Quando le condizioni climatiche sembrano essere a loro sfavorevoli,grazie a questa capacità possono “spegnersi” cioè andare in letargo e abbassare drasticamente le funzioni vitali e rimanere in questo stato anche per decenni fin quando non ci sarà un clima nuovamente favorevole.

Questi “superpoteri” derivano in realtà da delle mutazioni nel loro DNA e addirittura hanno anche la capacità di assumere tratti di DNA di altri organismi che vivono in ambienti difficili. Vengono chiamati i piccoli orsetti d’acqua per la loro forma strana. E ciò va a testimoniare come la natura a volte riesca a sorprenderci semplicemente con dei piccoli esseri viventi microscopici.