Pitbull sbrana il suo barboncino mentre sono a passeggio: proprietaria 80enne sotto choc

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Ovviamente non tutte le persone su questa terra amano gli animali, si pensi ad esempio a tutte quelle persone che hanno ad esempio paura dei cani di grossa taglia. Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda davvero assurda, che ci fa capire come purtropo a volte possano accadere gravi episodi che riguardano i nostri animali domestici. Vediamo che cosa è accaduto.

Cagnolino sbranato

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, una anziana signora 80enne si trovava tranquillamente al Parco delle Cascine a Firenze, assieme al suo cane che stava portando a passeggio. Sembrava una giornata come un’altra, quando all’improvviso però è accaduto davvero l’impensabile.

I fatti sono avvenuti martedì scorso: l’area verde in questione si trova tra viale Lincoln e viale Kennedy ed è molto frequentato dai fiorentini. L’anziana ha visto avvicinarsi un pitbull, il molosso ha quindi preso di mira il cagnolino della signora, un barboncino mascho di nome Neve, sbranandolo.

L’80enne è rimasta sotto choc per quanto avvenuto, per lei è stato tantissimo lo spavento. Fotunatamente sul posto si trovava a passare una pattuglia della Polizia Locale: gli agenti hanno agito a mani nude riuscendo a far mollare la presa al pitbull, quindi cercando di salvare il barboncino tamponandogli le gravissime ferite e affidandolo di corsa a una clinica veterinaria. Purtroppo però il cagnolino non ce l’ha fatta ed è spirato. Gli agenti hanno rintracciato il padrone del pitbull, un 30enne senza fissa dimora, il quale si è giustificato dicendo che il cane gli era scappato.