Uno dei personaggi più noti e amati della saga di “Shrek“, il film d’animazione targato Dreamworks, è il Gatto con gli stivali, doppiato da Antonio Banderas sia nella versione originale che in quella italiana. Già in passato, in rete qualcuno aveva provato a far notare la somiglianza del proprio gatto con il noto personaggio cinematografico, ma questa volta la somiglianza è davvero notevole.

Pisco è un gatto di razza Golden British Shorthair che vive a New York. Il suo proprietario ha ben pensato di creare un profilo Instagram del suo felino domestico, che in poco tempo è arrivato a contare la notevole cifra di 616mila followers. Questo grazie all’innegabile somiglianza del suo micio con il Gatto con gli stivali di Shrek. Quest’ultimo è noto, infatti, soprattutto per la sua arma segreta tutta particolare: un paio di dolcissimi occhioni capaci di intenerire chiunque.

Anche Pisco, a quanto pare, gode di questa tenerissima caratteristica e i suoi grandi occhi neri hanno spopolato sul web. La somiglianza con il Gatto con gli stivali è ancora più netta quando l’esemplare di Golden British Shorthair avvicina le sue zampe al muso, proprio come era solito fare il suo corrispettivo cinematografico per sfoderare la sua infinita tenerezza.

“Quando lo abbiamo preso era molto timido, poi ha acquisito sempre più confidenza, adesso è un tenerone e adora le coccole“, ha dichiarato il suo padrone al Mirror. Pisco ora ha tre anni ed è ormai diventato una star del web, che gode di una vita agiata, con tutti i giocattoli per gatti e tutto l’affetto che i suoi padroni gli donano quotidianamente.

I fan di Pisco sono sempre in attesa di nuove foto e nuovi video postati dal suo padrone sul profilo Instagram del micio, pisco_cat, che conta già la bellezza di 1.153 post, ognuno dei quali vanta migliaia di like e visualizzazioni. Alcuni followers chiedono addirittura gadget dedicati, come ad esempio magliette con le foto di Pisco stampate.