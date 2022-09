Picchia il suo cane, ma lui reagisce azzannandolo: 35enne ricoverato

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Si dice sempre che il cane è il miglior amico dell’uomo, e per certi verso è proprio vero: i cani sono capaci infatti di legarsi a vita al loro padrone, per questo la gente sceglie spesso di prendere con sè un cane piuttosto che un altro animale domestico. Ma la vicenda che vi stiamo per raccontare ha davvero dell’incredibile.

Aggredito dal suo cane

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un grave fatto di cronaca si è verificato in provincia di Agrigento. Un ragazzo di 35 anni si trovava in spiaggia con il suo cane, un esemplare di razza Chow Chow. Sembrava andare tutto bene quando all’improvviso, per motivi ancora da chiarire, l’uomo avrebbe cominciato a picchiare il cane.

L’animale si è quindi voltato verso di lui azzanandolo. Purtroppo le ferite provocate dall’aggressione sono state molto gravi, tanto che sull’arenile di Porto Empedocle (luogo in cui sono maturati i fatti) è dovuto atterrare l’elisoccorso del 118. Il 35enne è stato trasportato quindi in elicottero al Civico di Palermo.

Visto l’accaduto sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno proceduto a verificare i fatti. L’uomo si troverebbe ancora in gravi condizioni. Spetterà comunque alle autorità verificare che cosa sia realmente accaduto sull’arenile, ed eventualmente assumere i relativi provvedimenti. L’accaduto ha destato sconcerto su tutto l’arenile.